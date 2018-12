Policija zasegla precej prepovedane pirotehnike Dnevnik Uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije je dovoljena do 1. januarja, medtem ko je prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije z glavnim učinkom poka prepovedana. Kljub temu je policija v zadnjih dneh zasegla precej...

