Zadnji partijski šef Milan Kučan: “Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta … vendar Nova24TV V zadnjih dneh je bilo precej polemik glede osamosvojitvenih prizadevanj, verjetno je na to vplival tudi včerajšnji dan samostojnosti in enotnosti – čeprav politika v letih 1990 in 1991 glede samostojnosti ni bila enotna. Zanimivo je, da je v sredo v oddaji Studio ob 17h na nacionalnen radiu tudi premier Marjan Šarec delil nauke, da je po […]

