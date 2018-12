Leta hitro minijo, mi pa smo postali "polnoletni". Za nami je že 18. božično-novoletni koncert, ki smo ga kot vsako leto priredili in izvedli na dan samostojnosti in enotnosti v športni dvorani OŠ Blanca. Pod vodstvom Martina Marka in Anje Kozinc smo izvedli čudovito glasbeno vzdušje v dvorani. preberite več » ...