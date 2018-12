Za starostno upokojitev v 2019 bo treba biti star 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokup Primorske novice Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove pa se bodo tako kot že letos upoštevale osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, so sporočili s pokojninskega zavoda.

