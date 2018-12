Novo leto prinaša spremenjene pogoje za upokojitev 24ur.com Slovenski upokojenci so se predčasno razveselili pokojnin, ki so bile, namesto zadnjega v mesecu, že izplačane. Novo leto pa za tiste, ki se nameravajo upokojiti prinaša nove pogoje. Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske, stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Vse več pa je tudi takšnih, ki se odločijo, da bodo kljub izpolnjenim pog...

