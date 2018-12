Predstavniki policijskih sindikatov in vlade so danes podpisali stavkovni sporazum. S tem so policisti končali več mesecev trajajočo stavko, med katero se varnost države in državljanov ni zmanjšala, so ob podpisu poudarili predstavniki vladne in sindikalne strani. Sklenjeni stavkovni sporazum policistom prinaša boljši socialni in poklicni status.