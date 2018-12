24. dopisna seja Vlade RS Vlada RS Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev.Uredba nadomešča veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za ...

