Kraljem kaj takega v tej sezoni še ni uspelo Sportal Po nekajdnevnem premoru so se na delo spet vrnila moštva v ligi NHL. Hokejisti Los Angelesa so z 2:1 premagali Kojote in vknjižili četrto zaporedno zmago, kar je njihov najdaljši zmagoviti niz v sezoni.

Sorodno

Oglasi