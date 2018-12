Tavares v odlični formi pred obračunom z nekdanjo ekipo zurnal24.si Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na soboto igrali tri tekme; moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles bo svojo naslednjo igralo danes zvečer proti Vegasu. Na današnjih tekmah pa so zmagali Montreal, Toronto in New York Islanders.

