Iz koprskega zapora pobegnila pripornika iz BiH in Srbije Reporter Iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper sta danes pobegnila priprta 41-letni Dragan Milosavljević, ki je državljan BiH, in 40-letni Damnjan Mitrović, ki je državljan Srbije, so sporočili s Policijske uprave Koper. Prvi je bil v zaporu zaradi kaznivega

