Kako je Srboma uspel pobeg iz zapora Primorske novice Srba, ki sta v noči na soboto prežagala rešetke na oknu celice in pobegnila iz koprskega zapora, bi lahko, kot je kazalo sinoči, silvestrovala na prostosti. Da ju v celici ni, so v zaporu ugotovili šele več ur po njunem pobegu. Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj v soboto dogodka še ni mogel pojasnjevati, ker so še ugotavljali, kaj se je zgodilo.

