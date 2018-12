Trump in Xi po telefonu za stabilne odnose med ZDA in Kitajsko Dnevnik Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta se danes po telefonu pogovarjala o zmanjšanju trgovinskih napetosti med Kitajsko in ZDA. Trump je po pogovoru tvitnil, da sta »dosegla velik napredek«, Xi pa je sporočil, da...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Donald Trump

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Maruša Ferk

Domen Prevc

Peter Prevc

Jernej Damjan