Leto 2018: »qiong« in »chou« (revno in grdo) Svet kapitala Ko je kitajski internetni časopis Modern Express na začetku decembra pozval svoje bralce, naj izberejo besedo, ki bi najbolje označila leto 2018, so si izmislili nov znak. »Qiou«, kakor bi ga zapisali v latinici, je kombinacija dveh ideogramov: prvi je »qiong«, kar pomeni »reven«, drugi pa »chou«, kar pomeni »grd«.

Sorodno



































Oglasi