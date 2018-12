Milwaukee Bucks potrdili prvo mesto zurnal24.si Košarkarji Milwaukee Bucks so premagali Brooklyn Nets s 129:115 in potrdili trenutno prvo mesto v severnoameriški ligi NBA. Dosegli so petindvajseto zmago v sezoni ob desetih porazih, po en poraz in zmago več ima ekipa Toronto Raptors.

Sorodno

Oglasi