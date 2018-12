Dončić je bil besen kot ris #video Sportal Slovenski športnik leta Luka Dončić je na gostovanju Dallasa pri New Orleansu dosegel 34 točk in izboljšal strelski rekord v ligi NBA, a mu po tekmi ni bilo do smeha. Ljubljančana je zmotil zadnji napad teličkov, v katerem se jim je ponujala priložnost do zmage, a žoga, čeprav je bil tisti večer zelo vroč, zlasti v metih za tri točke, sploh ni prišla do njega.

