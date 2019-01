Luka Dončić ta teden: Podiral rekorde in poslušal vzklike MVP Dnevnik Ritem tekem v ameriški košarkarski ligi NBA ostaja naporen tudi takrat, ko večina ljudi praznuje in se pripravlja na vstop v novo leto. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je tudi v zadnjem tednu leta pokazal izjemne predstave in postavil nove...

Sorodno





































Oglasi