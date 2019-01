Nov svet, ki ga osvaja Luka Dončić Sportal Še drugo zaporedno priznanje za novinca meseca zahodne konference in izjemni delni rezultati v glasovanju za nastop na "All-star" tekmi so nov dokaz izjemnosti Luke Dončića, njegovega več kot uspešnega prehoda iz Evrope v ligo NBA in obenem tudi potrditev globalne odmevnosti njegove zgodbe.

