V eksploziji plina v Rusiji umrli trije ljudje, med huje ranjenimi tudi otrok 24ur.com V mestu Magnitogorsk na jugozahodu Rusije je v večstanovanjski stavbi prišlo do močne eksplozije plina, zaradi katere so trije mrtvi, še trije so huje poškodovani, med njimi tudi otrok. Usoda 79 stanovalcev, ki so še vedno pod ruševinami, ostaja neznana. Pri intervenciji sicer sodeluje kar 469 reševalcev in gasilcev.

