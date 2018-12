NBA: Oklahoma City - Dallas (ob 2.00) RTV Slovenija Po izjemni končnici in zmagi nad Oklahomo s 105:103 v nedeljo čaka košarkarje Dallasa precej težja naloga. V Chesapeake Energy Areni so gostitelji odlični, Mavericksi pa so dobili le dve tekmi v gosteh.

