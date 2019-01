FOTO: Številni Mariborčani dočakali novo leto na Trgu Leona Štuklja Lokalec.si Ob polnoči smo se poslovili od starega leta 2018 in vstopili v novo leto 2019. Več tisoč ljudi je praznovalo na številnih trgih in mestih na silvestrovanjih na prostem. Tako je bilo tudi na Trgu Leona Štuklja kjer so Mariborčani in Mariborčanke – sicer brez ognjemeta – dočakali novo leto. Več tisoč ljudi je vse […]

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Maribor

Nuša Derenda

Saša Arsenovič Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Svetlana Makarovič

Marjan Šarec

Anže Kopitar