Novoletne poslanice B.Pahorja, D. Židana in M. Šarca topnews.si Poslanice Boruta Pahorja, Dejana Židana in Marjana Šarca imajo skupno razmišljanje o prihodnosti, upanju in optimizmu. “Bodimo našim otrokom zgled ponosnega naroda in velike domovine, kjer je dovolj prostora za vse,” je v novoletni poslanici izpostavil predsednik Pahor. “Strahu, ignoranci in uklanjanju pragmatizmu se je treba zoperstaviti,” je v poslanici zapisal Dejan Židan. “Ne gojimo […] ...

Sorodno











































































Oglasi