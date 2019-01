Prvega in zadnjega novorojenčka, Gregorja in Liama, je obiskal tudi predsednik države Primorske novice V postojnski porodnišnici so se prvega letošnjega novorojenčka razveselili ob 6.10, ko se je mami Tadeji iz Lucije rodil tretjerojenec Gregor. Zadnjega lanskega novorojenčka, Liama, pa je na silvestrovo ob 20.33 povila Nina iz Slavine pri Prestranku. Obema srečnima mamica sta dopoldan čestitala, dojenčka pa obdarila in jima zaželela srečno življenje tudi predsednik države Borut Pahor in postojnski župan Igor Marentič.

