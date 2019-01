Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Za dodatek za veliko družino ne bo več cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana.