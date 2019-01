Katere spremembe Slovencem in Slovenkam prinaša leto 2019? 24ur.com Novo leto prinaša tudi nekaj sprememb. Med najpomembnejšimi so dvig minimalne plače, porodniško nadomestilo je po šestih letih spet 100-odstotno, dodatek za veliko družino ni več odvisen od materialnega položaja družine in je brez cenzusa. Na blagajnah trgovin so odslej prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke, dražja pa je tudi cestnina skozi predor Karavanke.

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Borut Pahor

Andreja Klepač

Polona Hercog