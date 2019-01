V slovesnkih trgovinah nič več brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk Lokalec.si Od 1. januarja so na blagajnah trgovin v Sloveniji prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Potrošniki bodo na prodajnem mestu vrečko sicer še vedno lahko kupili, prav tako pa bodo še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Slovenija želi do konca leta 2019 zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na […]

