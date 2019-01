Celovčani v pričakovanju Jesenic leto odprli z rekordom Sportal Tudi moštva v Alpski ligi niso imela prostega prvega dne leta 2019. Hokejisti druge ekipe Celovca, ki zasedajo zadnje mesto lestvice, so s kar 7:1 premagali Zell am See, kar je njihova rekordna zmaga v tekmovanju. Pri Korošcih bodo prvo tekmo novega leta v četrtek odprli slovenski državni prvaki Jeseničani. Olimpija bo takrat deveto zaporedno zmago iskala prav pri Zell am Seeju.

