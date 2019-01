Ekipa z dna lestvice Jesenicam prisolila zaušnico, Olimpija se ne ustavlja Sportal Slovenska predstavnika v Alpski ligi sta v novo leto vstopila z različnima izkupičkoma. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so izgubili pri do te tekme zadnji ekipi lige, drugem moštvu Celovca. Korošci, ki so na prvi dan novega dela sicer s kar 7:1 premagali Zell am See, kar je njihova rekordna zmaga v tekmovanju, so tokrat zmagali s 7:3. Vse tri zadetke Jesenic je dosegel Philippe Paradis. Olimpija...

Sorodno















































Oglasi