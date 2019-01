Rdeči alarm za hrvaško obalo: 'Vreme nevarno za življenja ljudi' 24ur.com Zaradi močne burje in severnega vetra, ki naj bi dosegel tudi do 130 kilometrov na uro, za so za hrvaško obalo razglasili rdeči alarm, razen za Istro so razglasili oranžnega. Rdeči alarm pomeni, da so vremenski pogoji nevarni za življenja ljudi, lahko pa povzročijo tudi gmotno škodo na infrastrukturi.

