Man United slavil četrtič zapored, Chelsea le do točke SiOL.net Angleži nadaljujejo v norem tempu. Zanje počitka ni. Manchester United je pod vodstvom začasnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja proti Newcastlu dosegel še četrto zaporedno zmago. V polno sta za zmago z 2:0 zadela Romelu Lukaku in Marcus Rashford. Chelsea in Southampton sta se razšla brez zadetkov, Jon Gorenc Stanković je bil na klopi Huddersfielda, ki je izgubil z Burnleyjem (1:2).

Manchester United

