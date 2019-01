Tragedija v Mirnu: na pogorišču hiše našli truplo Reporter V naselju Trbinc v občini Mirna je včeraj popoldne gorela stanovanjska hiša. Gasilci, ki so požar pogasili in pregledali objekt ter okolico, so v hiši našli mrtvo osebo, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje. V gašenju požara so sodelovali gasi

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Borut Pahor

Goran Dragić

Domen Prevc