Kot smo poročali že včeraj, so gasilci na požarišču na Trbincu v bližini Mirne našli mrtvo zoglenelo osebo. Danes je Alenka Drenik s PU Novo mesto sporočilo, da so bili trebanjski policisti včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o požaru starejše stanovanjske hiše v kraju Trbinc, kjer naj bi prebival 44-letni moški. Požar so gasilci omejili in pogasili, v enem izmed prostorov pa je bilo najdeno ...