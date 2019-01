Legenda in mit: Vse najboljše, Michael, dobil boš tudi dirko življenja! 24ur.com Na današnji dan se je leta 1969 v majhnem nemškem mestecu Hürth rodil najboljši dirkač v zgodovini Formule 1, Michael Schumacher. Legendarni nemški dirkač torej danes praznuje okroglih 50 let. In čeprav je od leta 2013 znanega zelo malo o njegovem zdravstvenem stanju, je njegova družina sporočila, da rojstnodnevna zabava bo. Schumi, vse najboljše!

