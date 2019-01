Obalni župani po 14 letih spet skupaj Delo Izola - Več kot 14 let je minilo, odkar so župani (tedaj treh) občin slovenske Istre skupaj koordinirali in usklajevali skupne interese

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Andrej Šiško

Simona Dimic

Luka Dončić

Roman Horvat