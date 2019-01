Kitajsko prebivalstvo se je po 70 letih prvič zmanjšalo SiOL.net Število prebivalcev Kitajske, ki veljajo za najštevilčnejše na svetu, se je lani prvič v najmanj 70 letih zmanjšalo, in to kljub opustitvi politike enega otroka, so danes navedli strokovnjaki. Peking bo uradne številke o tem šele objavil, a poznavalci že ocenjujejo, da se je kitajska populacija lani skrčila za 1,27 milijona ljudi.

Sorodno Oglasi Omenjeni demografija

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Jan Oblak

Zoran Dragić

Domen Prevc