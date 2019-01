Kitajsko prebivalstvo se je lani prvič skrčilo Dnevnik Število prebivalcev Kitajske, ki veljajo za najštevilčnejše na svetu, se je lani prvič v najmanj 70 letih zmanjšalo, in to kljub opustitvi politike enega otroka, so danes navedli strokovnjaki. Peking bo uradne številke o tem šele objavil, a...

Sorodno

Oglasi Omenjeni demografija

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Rok Kronaveter

Zlatko Zahovič

Zoran Dragić