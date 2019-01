Omić do zmage nad bivšim klubom, uspešna tudi Prepelič in Randolph Sportal 16. krog evrolige je bil izredno zanimiv predvsem za Alena Omića, ki je v tem tednu prestopil iz vrst Budućnosti v Milano. Obračun črnogorskega in italijanskega kluba je pripadel Milanu, ki je slavil s 111:94. Alen Omić na prvi tekmi še ni dobil priložnosti za igro, bil pa je v postavi italijanskega kluba. Zmago je vknjižil tudi Real Madrid, ki je s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom na d...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Črna gora

Real Madrid C.F. Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Joc Pečečnik

Anže Lanišek

Zlatko Zahovič

Zoran Dragić