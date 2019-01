Blažičeva Barcelona visoko odpravila Darušafako Sportal Na zadnji tekmi 16. kroga evrolige je Barcelona Jake Blažiča razbila turško Darušafako. Domači košarkarji so slavili s kar 97:65. Blažič je v dobrih 21 minutah prispeval 10 točk (2/5 za 2, 1/1 za 3, 3/4 prosti meti), šest skokov in dve podaji, izgubil je eno žogo. Krog je bil izredno zanimiv predvsem za Alena Omića, ki je v tem tednu prestopil iz vrst Budućnosti v Milano. Obračun črnogorskega in i...

