Modrić in Ledecka najboljša po izboru evropskih novinarjev 24ur.com Pravkar končano leto 2018 so zaznamovali številni športniki in športnice. Mednarodno združenje športnih novinarjev pa se je odločilo, da sta minulo leto najbolj zaznamovala hrvaški nogometaš in hkrati najboljši nogometaš na svetu, Luka Modrić in češka smučarska, ter deskarska senzacija, Ester Ledecka. Oba sta nagradi prejela prvič.

