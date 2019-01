Evropska športnika leta po izboru AIPS Modrić in Ledecka Dnevnik Hrvaški nogometaš Luka Modrić in Čehinja Ester Ledecka, tekmovalka v alpskem smučanju in deskanju na snegu, sta evropska športnika leta 2018 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS). Oba sta nagradi prejela prvič.

