Zaradi Beyonce in Jay Z-ja so ljudje drli v muzej 24ur.com Česar se dotakne eden najvplivnejših parov na svetu, se spremeni v zlato. Beyonce in Jay Z sta v enem najbolj obiskanih muzejev na svetu, pariškem Louvru, lani posnela odmeven video Apeshit, v muzeju pa so zabeležili nov rekord obiskanosti, saj so našteli 10,2 milijona obiskovalcev.

