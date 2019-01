V enem najbolj obiskanih muzejev na svetu, pariškem Louvreu, so lani zabeležili nov rekord obiskanosti, saj so našteli 10,2 milijona obiskovalcev. Uspeh med drugim pripisujejo zvezdniškemu paru Beyonce in Jay Z, ki je v prostorih muzeja posnel odmeven video Apeshit, navaja francoska tiskovna agencija AFP.