Sneg in veter ovirata promet na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji, predvsem v gorskih območjih. Na Hrvaškem so zaradi snega za tovorni promet zaprte številne državne ceste v Gorskem Kotarju in Liki. Sneg ovira promet v več delih BiH, medtem ko v Srbiji voznike opozarjajo na poledenela cestišča.