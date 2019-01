Močno sneženje, ki je ponoči in danes zajelo severno stran Alp, je povzročilo številne nevšečnosti na cestah predvsem v sosednji Avstriji, kjer so na nekaterih območjih razglasili tudi visoko stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi. V Nemčiji sneg povzroča težave na Bavarskem, kjer so na letališču v Münchnu danes morali odpovedati 120 letov.