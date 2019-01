Ovečkin odpovedal nastop na all star tekmi in dobil kazen Dnevnik Rus Aleks Ovečkin, superzvezdnik svetovnega hokeja in lani prvak lige NHL z Washingtonom, letos ne bo nastopil na all star vikendu v San Joseju, čeprav so ga navijači izbrali za kapetana metropolitanske ekipe. Najboljši strelec letošnjega prvenstva...

