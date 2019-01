Hrvaška stranka Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti (BM365) je v svoji poslanski skupini zbrala 13 poslancev in je zdaj najmočnejša podpora vladajoči HDZ. BM365 je imela po parlamentarnih volitvah leta 2016 le enega poslanca, a jih je Bandić uspel pridobiti še 12, kar vzbuja sum politične trgovine in korupcije.