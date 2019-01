V živo: velikani za zdaj uspešni, bo tudi branilec naslova Chelsea? SiOL.net Tretji krog angleškega pokala FA sta odprla Tranmere in Tottenham. Spursi so upravičili vlogo favoritov in so slavili s kar 7:0. Hat-trick je prispeval Fernando Llorente, dva gola je dosegel Serge Aurier, v polno sta zadela še Son Heung-min in Harry Kane. Uspešno sta s tekmeci opravila tudi Manchester United in West Ham, na delu pa so že tudi branilci naslova Chelsea.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Chelsea

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ana Bucik

Marjan Šarec

Maruša Ferk

Dejan Židan