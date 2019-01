Dallas ponovno izgubil v gosteh, Dončić znova med vidnejšimi akterji Primorske novice Moštvo Dallas Mavericks z odličnim slovenskim košarkarjem Luko Dončićem je v noči na soboto izgubilo na gostovanju pri Bostonu s 93:114. Novinec meseca novembra in decembra na zahodnem delu lige je na igrišču prebil 29 minut in bil z 19 točkami drugi strelec svojega moštva, v statistiko pa je vpisal še devet skokov in štiri asistence.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Goran Dragić

Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Aleš Bržan

Maruša Ferk