Luki Dončiću se je tresla roka, nor festival trojk v Sacramentu #video SiOL.net Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA v noči na nedeljo izgubili na gostovanju pri moštvu Philadelphii 76ers (100:106), Luka Dončić pa je ob skromnem metu iz igre v dobrih 26 minutah prispeval 14 točk, osem skokov in štiri asistence. Gostje iz Teksasa so zaostajali večji del tekme, največ preglavic pa jim je povzročal avstralski zvezdnik Ben Simmons.

