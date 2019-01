FOTO: 76. obletnica poslednjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici Lokalec.si Pri Treh žebljih na Osankarici so danes dopoldan s tradicionalno spominsko slovesnostjo obeležili 76 let od zadnjega boja Pohorskega bataljona. Program, s katerim so se udeleženci spomnili krvavih dogodkov v drugi svetovni vojni, je tudi letos priredilo šest občin izpod Pohorja. Slavnostni govornik pa je bil predsednik državnega zbora Dejan Židan. Več tisoč glava množica pohodnikov, […]

