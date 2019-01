FOTO:Na Osankarici o pogumu borcev in sovražnem govoru Delo Slovenska Bistrica, Osankarica – Pod mogočnimi drevesi na nekdanjem morišču pri Treh žebljih na Osankarici je danes potekala spominska slovesnost za 69 bork in borcev Pohorskega bataljona, ki so v neenakopravnem boju z nemškim okupatorjem 8

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ana Bucik

Marjan Šarec

Maruša Ferk

Dejan Židan